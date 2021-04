Maskmaker: Die Ausbildung zum VR-Maskenmacher beginnt am Dienstag

An diesem Dienstag, 20. April 2021 werden Innerspace und MWM Interactive das VR-Puzzle-Adventure Maskmaker für HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index, Windows Mixed Reality und PlayStation VR veröffentlichen. Bereits mit A Fisherman's Tale bewies das Studio seine Fähigkeit, in VR-Puzzles geschickt mit Perspektiven und Mechaniken zu experimentieren.In dem Puzzle-Adventure schlüpfen Spieler in die Haut des Lehrlings eines Maskenbauers und stellen ihre eigenen Masken her. Mit deren Hilfe reisen sie in fremde Welten, in denen sie Rätsel rund um ihren mysteriösen Herrscher lösen. Innerspace versuchen laut Pressemitteilung auch bei Maskmaker wieder, Spielelemente einzubauen, die so nur in VR möglich seien. Dazu gehöre auch, die Handgriffe, die zum Herstellen der Masken nötig sind, möglichst realistisch zu gestalten.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer