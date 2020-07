Dark Renaissance: Historische Visual Novel der Dry-Drowning-Macher für PC und Konsolen angekündigt

Das dunkelste und raueste Renaissance-Epos der Spielgeschichte.

Eine umfangreiche historische Geschichte in der kriegszerrütteten Landschaft Italiens.

Weltbekannte Orte wie Venedig, Florenz und die mysteriösen Sümpfe Norditaliens.

Kennenlernen der Rockstars der Renaissance: Leonardo, die Medici-Familie und viele andere Ikonen der europäischen Geschichte.

Hunderte Möglichkeiten für Charakter-Entwicklung, Romanzen und soziale Bündnisse.

Einzigartig inszenierte Kampfszenen, die Oper und brutales Action-RPG ineinander vereinen.

Tiefgründiges Housing-System zum Genießen von Luxus, Drogen, Glücksspiel und dem berüchtigten italienischen Lebensstil.

Symphonischer Original-Soundtrack, der antike und moderne Stile kombiniert.

StudioV ( Dry Drowning ), VLG Publishing und Bestseller-Autor Matteo Strukul, u. a. bekannt für die Medici-Buchreihe, haben die historische Visual Novel Dark Renaissance angekündigt, die 2021 für PC ( Steam ), Nintendo Switch und weitere, nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll : "Geschrieben von Matteo Strukul, dem internationalen Bestseller-Autor und italienischen Meister der historischen Fiktion, und mit dem Soundtrack des preisgekrönten Komponisten David Logan, vereint DARK RENAISSANCE das Visual-Novel-Genre mit RPG-Elementen und zeitgenössischen Stücken. Das Abenteurer dreht sich um einen venezianischen Söldner, der ein schockierendes Geheimnis hinter wissenschaftlichen, künstlerischen und kulturellen Errungenschaften der Renaissance des 15. Jahrhunderts enthüllt.""Studio V arbeitet hart daran, ein Netz aus politischen Verschwörungen und moralischen Dilemmas für Visual Novel-Fans zu spinnen, in das sie nächstes Jahr eintauchen können", so Daniele Falcone, General Manager bei VLG. "Was wir bisher von DARK RENAISSANCE gesehen haben, gibt uns durch die einzigartige Darstellung historisch akkurater Ereignisse, die zum großen Teil noch heute Dark-Fantasy-Autoren auf der ganzen Welt inspirieren, ein neues Bild von interaktivem Storytelling."Spielbeschreibung des Herstellers: "DARK RENAISSANCE spielt in einer Welt, in der die Spuren des Mittelalters im Zeitalter der Schönheit und Erleuchtung weiterhin zu finden sind. Spieler müssen in der Rolle von Protagonist Marco Badoer, einem legendären Kriegstreiber, dessen Leben von den blutigen Schlachtfeldern Transsilvaniens geprägt ist, die wirtschaftlichen Interessen von Lorenzo de’ Medici schützen. Während seiner Herrschaft wird er durch die mystischen orphischen Hymnen in ikonischen Städten wie Venedig und Florenz bedroht.Durch reiche Lore, dynamische Quick Time-Events, strategische Duelle, Skill- und Upgrade-Systeme, Nebenquests, historisch akkurate Mini-Spiele sowie das Aufeinandertreffen mit berühmten Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci und Marsilio Ficino, lernen Spieler die Facetten der düsteren Seite der italienischen Renaissance kennen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer