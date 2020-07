A Tale of Paper: Emotionales Papierabenteuer im Anmarsch

Screenshot - A Tale of Paper (PS4) Screenshot - A Tale of Paper (PS4) Screenshot - A Tale of Paper (PS4) Screenshot - A Tale of Paper (PS4) Screenshot - A Tale of Paper (PS4) Screenshot - A Tale of Paper (PS4) Screenshot - A Tale of Paper (PS4) Screenshot - A Tale of Paper (PS4) Screenshot - A Tale of Paper (PS4) Screenshot - A Tale of Paper (PS4)

Die spanischen Entwickler Open House Games werkeln derzeit am Puzzle-Adventure A Tale of Paper , das von Verlust und Hoffnung eines zum Leben erweckten Papierjungen handelt und als PlayStation-Talents -Gewinner noch 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen soll (zur offiziellen Website ).A Tale of Paper wird als textfreies Abenteuerspiel beschrieben, das Jump'n'Run-Abschnitte mit Rätselpassagen kombiniert. Um Hindernisse zu bewältigen, verwendet der aus Papier gefaltete Protagonist Origami. Dadurch kann er sich z. B. in einen Frosch verwandeln und vorübergehend höher springen, aber im Gegenzug nicht mehr laufen oder rennen.Letztes aktuelles Video: Trailer