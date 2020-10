A Tale of Paper: Auftakt für das PS4-exklusive Papierabenteuer

Aktualisierung vom 22. Oktober 2020, 09:09 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 8. Oktober 2020, 09:00 Uhr:

Inzwischen haben Open House Games und Sony A Tale of Paper für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 14,99 Euro. Die Macher beschreiben ihr Spiel als das "emotionale Abenteuer einer kleinen Papierfigur, die Origami nutzt, um den Traum ihres Schöpfers zu erfüllen. Folge der wunderschönen jedoch traurigen Geschichte von Line, einem liebenswerten Stück Papier in einem stimmungsvollen Abenteuer mit einem Hauch von Rätseln. Meistere Lines Origamiverwandlungen, um neue Level zu erreichen, Rätsel zu lösen und Plattform-Sequenzen zu vervollständigen und erforsche unsere Welt aus einer etwas anderen Perspektive, während du den kleinen großen Gefahren entkommst. Du erlebst die Geschichte durch die Welt und ihre Gegenstände. Erforsche verschiedenste Level mit eigenen Atmosphären und Geschichten. Hilf Line durch dieses Abenteuer und erfülle den Traum deines Schöpfers!"Am 21. Oktober 2020 wollen die spanischen Entwickler Open House Games zusammen mit Sony das Puzzle-Adventure A Tale of Paper , das von Verlust und Hoffnung eines zum Leben erweckten Papierjungen handelt, exklusiv für PlayStation 4 veröffentlichen. Der Preis im PlayStation Store soll 14,99 Euro betragen.Der PlayStation-Talents -Gewinner wird als textfreies Abenteuerspiel beschrieben, das Jump'n'Run-Abschnitte mit Rätselpassagen kombiniert. Um Hindernisse zu bewältigen, verwendet der aus Papier gefaltete Protagonist Origami. Dadurch kann er sich z. B. in einen Frosch verwandeln und vorübergehend höher springen, aber im Gegenzug nicht mehr laufen oder rennen.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer