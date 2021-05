A Tale of Paper: Complete Edition: Erweiterte PS5-Umsetzung geplant

In Kürze wollen die spanischen Entwickler Open House Games ihr bereits für PlayStation 4 erschienenes Puzzle-Adventure A Tale of Paper , das von Verlust und Hoffnung eines zum Leben erweckten Papierjungen handelt, auch für die PlayStation 5 veröffentlichen.Als Termin wird im Trailer "bald" genannt, worauf man sich aber nicht verlassen sollte: Bereits die PC-Umsetzung im Steam -Store sollte eigentlich Anfang 2021 erscheinen. Auf der PS5 soll in der "Complete Edition" laut Gematsu.com eine zusätzliche Story enthalten sein, die auch auf der PlayStation 4 als DLC-Inhalt nachgereicht werden soll. Früheren Infos zufolge ist diese Extra-Story auch im Rahmen eines DLC-Packs für den PC geplant.In der Spielbeschreibung heißt es: "Folge der wunderschönen jedoch traurigen Geschichte von Line, einem liebenswerten Stück Papier in einem stimmungsvollen Abenteuer mit einem Hauch von Rätseln. Meistere Lines Origamiverwandlungen, um neue Level zu erreichen, Rätsel zu lösen und Plattform-Sequenzen zu vervollständigen und erforsche unsere Welt aus einer etwas anderen Perspektive, während du den kleinen großen Gefahren entkommst. Du erlebst die Geschichte durch die Welt und ihre Gegenstände. Erforsche verschiedenste Level mit eigenen Atmosphären und Geschichten. Hilf Line durch dieses Abenteuer und erfülle den Traum deines Schöpfers!"