Bomb Rush Cyberfunk: Geistiger Jet Set Radio-Nachfolger bekommt endlich Release-Termin

Bomb Rush Cyberfunk: Cops ärgern und Stadt einfärben

Lange Zeit war es still geworden rund um, doch mit einem neuen Trailer und einem festen Erscheinungsdatum rollt der bunte Titel zurück auf die Straße.Nach einer dicken Verschiebung tritt das Projekt von Entwicklerstudio Team Reptile demnachin die großen Fußstapfen vonund will euch mit fetten Beats und spritzigen Graffitis vor die Bildschirme fesseln. Passend dazu steigt auch einin die Rollerskates.Der konzentriert sich ganz auf die Stärken von Bomb Rush Cyberfunk und der einstigen Dreamcast-Perle und lädt ein in eine, die ihr nicht nur mit Sprühdosen, sondern vor allem mit euren Rollschuhen erobert. Dabei geratet ihr natürlich in die Revierkämpfe der, die den Asphalt gegenseitig um die Wette einfärben.Die fünf Bezirke von New Amsterdam sind aber nicht nur von den Straßenkünstlern heiß umkämpft, sondern auch von der, die euren Vandalismus alles andere als zu schätzen weiß. Und dann habt ihr in der Rolle von Red auch noch euren Kopf verloren und müsst das gute Stück sowie den Täter mit der Hilfe von derund eurem neuen Roboterschädel suchen.Spielerisch schlittert ihr dabei auf euren Rollerskates durch die Stadt, egal ob auf der Straße oder auf Schienen und hinterlasst eure Spuren per Sprühdose überall da, wo ihr den grauen Beton ein bisschen aufpeppen wollt. Schneller kommt ihr voran, wenn ihr möglichsthinlegt: Stumpf geradeaus zu fahren ist also nicht empfehlenswert.Dabei sammelt ihr nicht nur, sondern auch neue Beats, denn der Soundtrack von Bomb Rush Cyberfunk gehört wie einst bei Jet Set Radio klar zur Identität des Spiels. Nicht umsonst ist auch Elektronikmusikerwieder mit am Start. Seinen Beats könnt ihr dann ab dem 18. August lauschen, wennerscheint.