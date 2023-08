Bomb Rush Cyberfunk: Endlich finaler Release-Termin für Xbox und PlayStation enthüllt

Bomb Rush Cyberfunk: Ein gestaffelter Release-Plan

Vor über 20 Jahren skateteauf die Sega Dreamcast und hinterließ nicht nur mit den bunten Graffiti, sondern auch mit dem funkigen Soundtrack seine Spuren. Seine geistige Nachfolge tritt nunan.Das für den neuen Titel verantwortliche Entwicklerstudio Team Reptile hat zwar nichts mit dem ursprünglichen Team zu tun und auch Jet Set Radio-Publisher Sega mischt nicht bei der kommenden Veröffentlichung mit. Doch der neue Trailer zu Bomb Rush Cyberfunk, der auch denfür dieundverrät, zeigt erneut, wie eng die beiden Spiele miteinander verwoben scheinen.Wer schon sehnsüchtig auf Bomb Rush Cyberfunk wartet, der weiß mittlerweile sicherlich, dass der Release zweigeteilt stattfindet: Auf demund derdürfen Skater-Freunde bereitslosdüsen, während Xbox- und PlayStation-Nutzer etwas länger warten müssen. Nicht zu lange, wie man nun enthüllte: Bereits am 1. September geht es auch auf den Konkurrenzkonsolen ab in die futuristische Metropole, die von Cops und Straßengangs beherrscht wird.Dieser farbenfrohe Konflikt spielt im aktuellen Werbevideo aber eine untergeordnete Rolle. Stattdessen wird sich ganz auf die vielfältigen Arten konzentriert, mit denen ihr euren persönlichen Stil im Spiel zum Ausdruck bringen könnt: Abgedrehte Outfits,undsind dabei drei der Hauptmöglichkeiten, wenn ihr euch von den sportlichen Ausflügen auf Rollerskates oder Zweirädern erholt.Obwohl im aktuellen Trailer der Song „Operator“ vom Interpreten GRRL zu hören ist, dürfen sich Jet Set Radio-Fans im fertigen Spiel vor allem auf die Rückkehr eines legendären Komponisten freuen:, der schon bei der Dreamcast-Perle und dem vorherigen Titel von Team Reptile,, seine Finger im Spiel hatte, haut auch für Bomb Rush Cyberfunk in die Tasten. Und dabei ist die Graffiti-Skater-Sause nur