Hello Neighbor 2: Nachbarschaftlicher Stealth-Horror geht in die zweite Runde

tinyBuild hat im Vorfeld des Xbox Games Showcase das Schleichabenteuer Hello Neighbor 2 für PC, Xbox One und Xbox Series (inkl. Smart Delivery) angekündigt und parallel dazu eine erste kostenlose Alpha-Fassung via Microsoft Store und Steam veröffentlicht. Auf Valves Download-Portal fallen die bisherigen Nutzerreview "größtenteils positiv" aus (aktuell sind 76 Prozent von 68 Reviews positiv).Auf Xbox Wire beschreibt tinyBuild-CEO Alex Nichiporchik den Hello-Neighbor -Nachfolger so: "Hello Neighbor 2 ist die Fortsetzung des Genre-definierenden Stealth-Horror-Spiels, bei dem es darum geht, sich in das Haus des gruseligen Nachbarn zu schleichen. Die Fortsetzung spielt direkt nach den Ereignissen des Originals und die Spieler erforschen eine offene Welt, während sie nach dem mysteriös verschwundenen Mr. Peterson (dem Nachbarn) suchen und von einem geheimnisvollen, rabenähnlichen Wesen verfolgt werden.Willkommen in Raven Brooks. Ein Ort, an dem Menschen auf mysteriöse Weise verschwinden. Du spielst als Quinten, einem lokalen Journalisten, der in Fällen vermisster Personen ermittelt. Eine Aneinanderreihung von Hinweisen führt Dich zu einem unheimlichen, verlassenen Haus - dem Haus der Ereignisse des ursprünglichen "Hello Neighbor"-Spiels - und Du entdeckst, dass es von einem geheimnisvollen, rabenähnlichen Wesen bewohnt wird. Natürlich willst Du dich in dieses Haus schleichen, um herauszufinden, was dort vor sich geht.Die Spieler erforschen ein gruseliges, verlassenes Haus, während sie von einer KI verfolgt werden, und das Gameplay erweitert sich in die offene Welt von Raven Brooks. Im Gegensatz zum Original, bei dem die KI, gegen die Du gespielt hast, durch manuell platzierte Wegpunkte navigiert wurde, sind das KI-Verhalten und die Navigationsmuster in Hello Neighbor 2 voll dynamisch. Die KI wird beobachten, was Spieler tun, und versuchen, dieses Wissen zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen - um zu verhindern, dass die Spieler die Geheimnisse, die im Haus und seiner Umgebung liegen, herausfinden.Wir haben das, was das ursprüngliche Spiel zu einem kultigen Klassiker gemacht hat, erweitert, indem wir viele neue Spielmechaniken, eine offene Welt und einen völlig neuen Spielstil hinzugefügt haben, der im ursprünglichen Hello Guest Alpha zu sehen ist, wo man in der Umgebung nach nützlichen Gegenständen suchen muss, um dann von der KI gejagt zu werden.Die Spieler können die mysteriöse Stadt Raven Brooks erkunden und die Geheimnisse hinter den mysteriösen Rabenschwärmen, die die Stadt bevölkern, sowie die unglücklichen Ereignisse um Mr. Peterson (den Nachbarn) aufdecken, die die Geschichte von Hello Neighbor in neuem Licht erscheinen lassen."Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer