Ohne großes Brimborium ist bei der Xbox Game Showcase der dritte Teil von State of Decay angekündigt worden. Die Survival-Simulation mit Zombies wird sehr wahrscheinlich in einem Winter-Szenario spielen und für PC sowie Xbox Series X erscheinen.Microsoft: "Der Kampf gegen die Zombies erreicht in der herausfordernden Survival-Simulation von State of Decay 3 das nächste Level."Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer