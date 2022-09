State of Decay 3: Mit Unreal Engine 5 und The Coalition hilft

Unreal Engine 5 für den Weltenbau

Nach der Mitteilung, dass State of Decay 2 mittlerweile rund 11 Millionen Spieler erreichen konnte, legt der Head of Microsoft Studios Matt Booty mit ein paar kleinen Details zum Stand von State of Decay 3 nach.Wird es schon Zeit Standgebete für einen echten Online-Koop-Modus in State of Decay 3 gen Himmel zu schicken? Immerhin scheint das Flehen nach einer verbesserten grafischen Darstellung der Open-World-Zombiehatz Gehör gefunden zu haben. Der Grafikmotor, der bei der Entwicklung zum Einsatz kommt, gibt sicherlich viel Spielraum für einen optischen Leckerbissen.Denn wie Matt Booty verkündet, nutzen die Entwickler für State of Decay 3 die Vorteile der neuen Unreal Engine 5, um die von Zombies bevölkerte, riesige Spielwelt zum Leben zu erwecken. Dabei könnte kaum jemand Besseres mit helfenden Händen zur Seite stehen, als die Unreal-Profis von The Coalition, die mit an Bord sind, um die Fertigstellung von State of Decay 3 zu unterstützen.Erst vor Kurzem zeigten die Gears of War -Macher erste Video-Studien , wie sie sich einen neuen Teil des beliebten Kettensäge-Massakers vorstellen und natürlich befindet sich Gears of War 6 ebenfalls in Arbeit. Bleibt zu hoffen, dass die Kombi aus potenter Engine und dem Wissen der Mitarbeiter von The Coalition zu einem Ergebnis führt, das State of Decay mit dem dritten Teil endlich zu dem Spiel macht, dass sich die Fans schon immer gewünscht haben:Top-Grafik, Online-Koop mit bis zu vier Spielern und wenn ganz viel Glück im Spiel ist auch eine Spielwelt, die ebenfalls von anderen menschlichen Fraktionen bevölkert ist, welche sicherlich mehr Potenzial als die NPC-Geschäfte des aktuellen Teils bieten würden. Einen Releasetermin für State of Decay 3 gibt es leider noch nicht, auch neue Videos oder Screenshots machen sich aktuell noch rar.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer