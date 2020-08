The Outer Worlds: Peril on Gorgon: Die Nebenquest "Liebe ist der Plan, der Plan ist Tod" im Video

Obsidian Entertainment und Private Division gewähren einen erweiterten Einblick in The Outer Worlds: Peril on Gorgon . In der ersten von zwei Story-Erweiterungen erwartet die Spieler u.a. die Nebenquest "Liebe ist der Plan, der Plan ist Tod", die im folgenden Video zu sehen ist. Die Spieler müssen Monarch abgeschlossen haben, um die Inhalte von Peril on Gorgon nutzen zu können.Letztes aktuelles Video: Walkthrough with Dev CommentaryMicrosoft: "Mit der fortschreitenden Erschließung des Weltraums kommt ein brandneues Abenteuer, das Dich auf den Asteroiden Gorgon führt, wo es den mysteriösen Ursprung von Adrena-Time zu erforschen gilt. Während Deiner Schicht findest Du neue Waffen, die vom Vorstand bereits genehmigt wurden, Rüstungen, Schwachstellen und jede Menge unvorhergesehene Herausforderungen, die schon das ursprüngliche Spiel so spannend machten. Die Level-Obergrenze wird auf Stufe 33 angehoben. So hast Du noch mehr Möglichkeiten, Deinen Charakter mit neuen Stärken und Fähigkeiten auszustatten."Peril on Gorgon wird ab dem 9. September 2020 für 14,99 Euro oder als Teil des Erweiterungspasses "The Outer Worlds Expansion Pass" (24,99 Euro) erhältlich sein. Das zweite Add-on wird "Murder on Eridanos" heißen und später folgen. Peril on Gorgon ist außerdem auch als Teil des The Outer Worlds Expansion Pass erhältlich, der am 9. September erscheint.