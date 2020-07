Warhammer 40.000: Darktide: Kooperative Action der Vermintide-Macher für PC und Xbox Series X

Screenshot - Warhammer 40.000: Darktide (PC, XboxSeriesX) Screenshot - Warhammer 40.000: Darktide (PC, XboxSeriesX) Screenshot - Warhammer 40.000: Darktide (PC, XboxSeriesX) Screenshot - Warhammer 40.000: Darktide (PC, XboxSeriesX) Screenshot - Warhammer 40.000: Darktide (PC, XboxSeriesX)

Fatshark hat nach Warhammer: Vermintide 2 ihr nächstes Projekt vorgestellt: Warhammer 40.000: Darktide . Abermals treten vier Spieler gemeinsam gegen zahllose Gegner an, diesmal aber im Warhammer-40.000-Universum, und zwar in der Makropolstadt Tertium. Das Projekt wird als Hack-and-Slash-Shooter aus der Ego-Perspektive eingestuft. Es ist bisher für PC und Xbox Series X angekündigt worden."In den Tiefen der Makropole droht die Saat der Verderbnis, eine überwältigende Flut der Finsternis auszulösen. Ein als 'Admonition' bekannter ketzerischer Kult versucht, den Planeten Atoma Prime einzunehmen und seine Bewohner auszulöschen. Es liegt an dir und deinen Verbündeten in der Inquisition, den Feind zu beseitigen, bevor die Stadt im Chaos versinkt."Letztes aktuelles Video: Official Teaser Trailer