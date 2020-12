Warhammer 40.000: Darktide: Erste Spielszenen aus dem kooperativen Hack-and-Slash-Shooter

"Widersetze dich gemeinsam mit bis zu 3 Freunden den gegnerischen Wellen in diesem monströsen Koop-Abenteuer. Die Teamauswahl und Zusammenarbeit sind entscheidend und bestimmen darüber, ob du den Sieg des Gott-Imperators sichern kannst.

Nach dem Vorbild des hochgelobten Nahkampfes in Vermintide 2, bringt Warhammer 40.000: Darktide ein intensives und ausgewogenes Feuergefecht ins Spiel. Beherrsche das Gleichgewicht zwischen Fernkampf und Nahkampf, während du mit diversen Gegnern kämpfst und den Hieb deines Kettenschwerts genießt und jede abgefeuerte Kugel aus deiner Lasgun spürst.

Tauche ein in die unwirkliche und brutale Welt des Warhammer 40.000-Universums, in dem du einen verurteilten Agenten spielst, der der waghalsigen Inquisitionsmission dient, die korrupten Chaoskultisten zu vernichten.

Wähle deine Klasse und passe deine Fähigkeiten sowie Waffen an -, die dich in deinem persönlichen Kampfstil optimal unterstützen. Rüste deine Ausrüstung auf, passe das Aussehen deines Charakters an und zeige dein Können als gerissener Inquisitor."

Bei den Game Awards 2020 sind die ersten Spielszenen aus Warhammer 40.000: Darktide gezeigt worden. Abermals treten vier Spieler gemeinsam gegen zahllose Gegner an, und zwar in der Makropolstadt Tertium. Das Projekt wird als Hack-and-Slash-Shooter aus der Ego-Perspektive eingestuft. Es ist bisher für PC und Xbox Series X angekündigt worden und soll 2021 erscheinen.Produktbeschreibung: "Warhammer 40.000: Darktide von den Entwicklern der preisgekrönten Koop-Action-Bestseller-Spielreihe Vermintide ist ein intensives 4-Spieler-Koop-Actiongame, das sich in der Makropolstadt Tertium abspielt. In den Tiefen der Makropole droht die Saat der Verderbnis, eine überwältigende Flut der Finsternis auszulösen. Ein als 'Admonition' bekannter ketzerischer Kult versucht, den Planeten Atoma Prime einzunehmen und seine Bewohner auszulöschen. Es liegt an dir und deinen Verbündeten in der Inquisition, den Feind zu beseitigen, bevor die Stadt im Chaos versinkt."Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 SpielszenenTrailer