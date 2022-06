Warhammer 40.000: Darktide: Neue Spielszenen vom Summer Game Fest

Vermintide im 41. Jahrtausend



Konsolenexklusiv für Xbox Series X|S und PC Wie bereits bekannt erscheint der Shooter im Warhammer 40.000-Universum konsolenexklusiv auf Microsoft-Konsolen sowie auf dem PC. Für die Story zeichnet Autor Dan Abnett verantwortlich, der unter anderem auch die Gaunt's Ghosts-Romane und die Eisenhorn-Reihe geschrieben hat.





Der düstere Koop-Shooter Warhammer 40.000: Darktide wird am 13. September 2022 erscheinen. Auf dem Summer Game Fest hat das Spiel von Fatshark jetzt einen neuen Trailer spendiert bekommen.Der Trailer zeigt den Einsatz eines Teams, vermutlich irgendwo tief in den Eigenweiden einer Makropole. Das Ziel: Energiegeneratoren sichern, die von Häretikern sabotiert wurden.Der blutige Spielablauf erinnert dabei an Klassiker wie Left 4 Dead und natürlich den Warhammer-Fantasy-Koop-Slasher Vermintide , der ebenfalls von Fatshark entwickelt wird. In den düsteren Gängen der Makropole schnetzelt sich das bunt gemischte Interrogator-Team der Inquisition mit Lasergewehr, Energiehammer und Kettenschwert durch Horden von Mutanten und Verräter-Kultisten.Dabei fällt auf: Details wie das Auspex mit Kontrollrunen belegen bereits, dass die Entwickler definitiv wissen, was Fans vom Warhammer 40.000-Universum erwarten. Wie sich Warhammer 40.000 Darktide spielt, kann ebenfalls in naher Zukunft herausgefunden werden - der Koop-Shooter soll bereits am 13. September 2022 erscheinen.