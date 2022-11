Warhammer 40.000: Darktide: Was passiert mit Beta-Fortschritten zum Launch?

Warhammer 40.000: Darktide übernimmt Fortschritte aus der Beta

Am Mittwoch erscheint Warhammer 40.000: Darktide für den PC und die Entwickler von Fatshark verraten, was mit unseren Fortschritten aus der Beta-Phase des Spiels geschehen soll.Während man sich zuvor noch unsicher war, ob diese mit dem Release des fertigen Titels übernommen werden, herrscht nun beruhigende Gewissheit: Im Zuge eines Tweets verrieten die Macher von Warhammer 40.000: Darktide, dass wir am selben Punkt, an dem wir aufgehört haben, weiterspielen dürfen.In früheren Steam-Updates behielten sich die Entwickler vor, keine Garantie dafür zu geben, dass auch wirklich alle Inhalte, die wir in der Beta von Warhammer 40.000: Darktide freispielen, übernommen werden können. Die Testphase, in die Vorbesteller seit dem 17. November eintauchen durften, ließ somit reichlich Zeit, den eigenen Charakter noch vor der Veröffentlichung mit Ausrüstung zu versorgen, ehe das Spiel am 30. November seinen offiziellen Launch feiert.Fatshark wollte sich zuvor die Möglichkeit offen lassen, "Dinge zu ändern oder zurückzusetzen, falls etwas Unvorhergesehenes oder Kritisches passiert". Mit dem letzten Update 1.0.8, welches erst in der vergangenen Woche erschien und das Crafting-System einführte, scheinen die Bedenken der Entwickler allerdings mittlerweile beseitigt zu sein.Ob ihr für Warhammer 40.000: Darktide gerüstet seid, verraten euch die Systemanforderungen , die das Spiel an euren PC stellt. Den Titel der Vermintide-Macher bekommt ihr sowohl über Steam als auch über den Xbox Game Pass direkt ab dem Zeitpunkt seiner Veröffentlichung.Letztes aktuelles Video: GameplayTrailer Summer Game Fest