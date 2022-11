Warhammer 40.000: Darktide: Regionale Release-Uhrzeiten: Wann es in Deutschland losgeht

Warhammer 40.000: Darktide - Karte zeigt regionale Release-Uhrzeiten

US Ostküste: 13:00 Uhr EST

US Westküste: 10:00 Uhr PST

UK: 18:00 Uhr GMT

Europe: 19:00 Uhr CEST

Japan: 3:00 Uhr JST (1. Dezember)

Australia: 6:00 Uhr AEDT (1. Dezember)

New Zealand: 7:00 Uhr NZDT (1. Dezember)

Der Release von Warhammer 40.000: Darktide rückt immer näher. Am 30. November ist es so weit und schon jetzt wissen wir, um welche Uhrzeit es in Deutschland losgeht.Über die vergangenen Wochen hinweg lief bereits die Beta zum neuen Titel von Fatshark und mittlerweile dürften fast alle Features weitestgehend durchgetestet worden sein. Damit ihr den Startschuss nicht verpasst, verraten euch die Entwickler neben den Systemanforderungen von Warhammer 40.000: Darktide auch, wann es seine Pforten öffnet.Im Zuge eines Twitter-Posts des offiziellen Darktide40K-Accounts findet ihr eine Weltkarte, auf der die Release-Uhrzeiten der einzelnen Regionen abgebildet sind. In Deutschland erscheint Warhammer 40.000: Darktide demzufolge am letzten Novemberabend um 19 Uhr. Es wird für den PC sowohl über Valves Plattform als auch über den Xbox Game Pass zur Verfügung stehen. Der Vollständigkeit halber haben wir die Uhrzeiten für den Rest der Welt aber ebenfalls parat:Seit dem Start der Beta werkelt Fatshark fleißig am neuesten Ableger der Reihe und versorgt ihn stetig mit frischen Features, während man die Stabilität steigerte. Spielt ihr das neue Warhammer bereits seit der Testphase, dürfte euch freuen, dass euer Beta-Fortschritt in Darktide zum Release vollends übernommen wird. Letztes aktuelles Video: GameplayTrailer Summer Game Fest