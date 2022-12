Warhammer 40.000: Darktide: Update bringt neue Map und zwei neue Waffen

Warhammer 40.000: Darktide – The Signal bringt eine neue Map

Update steht zum Download bereit

Seit Ende November toben die Koop-Schlachten von Warhammer 40.000: Darktide auf dem PC. Mit einem Update schiebt Entwickler Fatshark jetzt erste kostenlose Inhalte nach.Während weiterhin vor allem das Lösen von technischen Problemen und Unzulänglichkeiten im Vordergrund steht, gibt es mit The Signal nun immerhin auch inhaltlich etwas Neues. Das Update enthält zudem ein Feature, welches Fans eigentlich schon zum Release erwartet haben.Das Update 1.0.20 umfasst in erster Linie die kostenlose Inhaltserweiterung The Signal. Die implementiert die neue Mission Coms-Plex 154/2f, bei der ihr zusammen mit eurem Einsatztrupp das Dach des HL-19-24 Archivums erreichen müsst, um eine Nachricht zu den Allierten des Imperiums zu senden.Zur Hilfe kommen da gleich zwei neue Waffen: Die Zealot-Klasse darf sich über die zweihändige Stabwaffe Indignatus MK IVe Crusher freuen, während die Ogryns auf den einhändig geführten Achlys Mk I Power Maul zurückgreifen. Beide Waffen ergänzen das bestehende Angebot der beiden Klassen, während der Rest noch auf Neuerungen warten muss.Darüber hinaus gibt es nun endlich die Möglichkeit, private Matches in Darktide zu starten. Musstet ihr bislang in kleinen Gruppen mit dem öffentlichen Matchmaking vorlieb nehmen, könnt ihr nun in 2- oder 3-Mann-Gruppen auch ohne weitere Mitspieler in den Kampf ziehen.Zu guter Letzt enthält das Update außerdem auf der inhaltlichen Seite noch einen neuen Modifikator für den Schwierigkeitsgrad. Enthält ein Einsatz den Zusatz "Hunting Grounds" erwarten euch im Laufe des Kampfes eine erhöhte Anzahl von Hunden, die Jagd auf euch machen.Das große Update 1.0.20 samt zahlreichen Bugfixes und weiteren Performanceanpassungen steht sowohl auf Steam als auch im PC Game Pass zum Download zur Verfügung. Alle Änderungen findet ihr derweil in den recht umfangreichen Patchnotes auf Steam Wie uns Warhammer 40.000: Darktide gefallen hat, verraten wir euch übrigens in unserem ausführlichen Testbericht Letztes aktuelles Video: GameplayTrailer Summer Game Fest