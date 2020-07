Avowed: Gerüchte über das Rollenspiel von Obsidian: Reaktivität der Spielwelt, Releasezeitraum, Kontraste etc.

From everything I know, he is legit.



Nach der Ankündigung von Avowed beim Xbox Games Showcase sind unbestätigte Details über das nächste "große Rollenspiel" von Obsidian Entertainment ans Tageslicht gekommen. Auch der Microsoft-Insider mit dem wohlklingenden Namen "Klobrille" reagierte auf die Angaben und meinte, dass diese mit seinen Informationen über das Projekt übereinstimmen würden. Trotzdem handelt es sich um ein Gerücht ...Demnach soll die offene Spielwelt "Eora" größer als das Pendant in Skyrim sein, wobei "größer" nicht unbedingt der richtige Begriff sein soll. Der vermeintliche Insider spricht eher von einer "dichteren" Spielwelt, die ebenfalls größere Kontraste aufweisen soll. Pillars of Eternity und Pillars of Eternity 2 spielen übrigens ebenfalls in Eora.Generell wird man auf ziemlich viele Fraktionen treffen (anderer Ansatz als bei Skyrim) und auch Begleiter/Gefährten sind vorgesehen, wobei sich deren Gestaltung nicht an The Outer Worlds orientieren wird. Die grundlegende Geschichte ist der Kampf gegen eine drohende Tyrannei. Die Story soll aber losgelöst von Pillars of Eternity sein. Die Götter werden eine wichtige Rolle übernehmen und Bosskämpfe gegen sehr, sehr große Gegner sind geplant. Apropos Gegnerspieler: Die Hintergründe der Gegner aus Pillars of Eternity sollen berücksichtigt und ergänzt werden. Aktuell verfolgt Obsidian Entertainment noch das Ziel, dass jeder Charakter in der Welt getötet werden kann.Die großen Schwerpunkte bei der Avowed-Entwicklung sollen die Reaktivität der Welt auf die Aktionen des Spielers, eine dynamische Präsentation von Dialogen, fortgeschrittene KI-Systeme, die Beleuchtung der Szenerie und Physik in Verbindung mit den magischen Spielsystemen sein. Es wird ein dynamisches Wettersystem in Echtzeit geben, so wird sich z.B. Nebel an Flüssen bilden. Ikonische Wahrzeichen, Statuen und Gebäude sollen bei der Gestaltung der Welt eine wichtige Rolle spielen. Zwei große und viele kleine Städte sollen in Kontrast zu den Wildnisgebieten, Flüssen, Bergen und verwüsteten Gebieten stehen. Die Hauptfigur kann übrigens Schwimmen.Mod-Unterstützung soll auf PC geboten werden. Die Tools werden als sehr leistungsstark beschrieben. Auf dem PC erstellte Modifikationen werden ebenfalls auf der Xbox Series X spielbar sein.Avowed soll sich seit zwei Jahren und sieben Monaten in Entwicklung befinden. Die Pre-Preduction-Phase dauerte knapp sieben Monate. Danach startete die Vollproduktion mit ungefähr 100 Mitarbeitern. Das Team soll noch weiter vergrößert werden, heißt es. Der angepeilte Release-Zeitraum ist Ende 2022 bzw. Anfang 2023.Sollten die Angaben korrekt sein, wurde das Konzept von Avowed schon vor der Übernahme von Obsidian Entertainment durch Microsoft im November 2018 festgezurrt. Aktuell arbeitet das Studio noch an den beiden Erweiterungen für The Outer Worlds (DLC #1: Peril on Gorgon ) und an dem kooperativen Survival-Abenteuer Grounded , das am morgigen 28. Juli in den Early Access auf PC und Xbox One starten wird.Letztes aktuelles Video: Official Announce Trailer