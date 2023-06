Avowed: Nicht so groß wie Skyrim, sondern eher wie The Outer Worlds

Avowed: Orientierung an The Outer Worlds

Release erst im nächsten Jahr

Aus der First-Person-Perspektive ein Rollenspiel in einer Fantasy-Welt erleben: Schon seit der ersten Ankündigung wecktvon Obsidian ganz bewusst Gefühle, die in Richtunggehen. Ein neuessollte man aber trotzdem nicht erwarten.Dies stellte Feargus Urquhart, CEO von Obsidian Entertainment, in einem Interview mit PC Gamer klar. Das neue Rollenspiel des kalifornischen Entwicklerstudios wird in Sachen Umfang eine ganze Eckewerden als das Bethesda-Schwergewicht, denn das Team will sich lieber auf die Dinge konzentrieren, die man am besten kann: Geschichten und Begleiter.Das war jedoch nicht immer so, wie Urquhart gegenüber PC Gamer verrät. Der erste Pitch sah vor, dass Avowed Obsidians eigenes Skyrim werden sollte: Eine große Open World in einem Fantasy-Universum. Allerdings habe es sich während der Entwicklung ergeben, dass man von diesem Plan abrückt und sich lieber auf die eigenen Stärken besinnt."Im Laufe der Zeit, in der wir an dem Spiel gearbeitet haben, haben wir nachgedacht... Bethesda macht ein fantastisches Skyrim. Mojang macht ein großartiges, und Turn10 macht großartige Rennspiele. Was wir machen, ist, dass wir unsere tollen RPGs machen, richtig?" Als man an diesem Punkt angelangt war, verabschiedete man sich lieber von dem Gedanken, Bethesda nachzueifern und fokusierte sich darauf, tolle Geschichten mit spannenden Begleitern und NPCs erzählen zu wollen."Ich glaube, Obsidian glänzt als RPG-Macher mit einem wirklich stimmungsvollen, nuancierten Weltenbau, mit Geschichten, die sich mehr auf Tiefe und Breite konzentrieren, und mit einem wirklich durchdachten Questdesign, das die Spieler für Experimente und Erkundungen belohnt und ihnen ein Gefühl der Handlungsfreiheit gibt", fasst Game Director Carrie Patel die Überlegungen zusammen. Aus diesem Grund wird Avowed nicht so groß wie Skyrim werden, sondern wird eher in die Richtung vongehen, welches ebenfalls bei Obsidian entstand.Ein Umfangsmonster wie Skyrim oder Bethesdas kommendes Weltraum-Rollenspiel, in denen man problemlos mehrere hundert Stunden investieren kann, sollten Spieler demnach nicht erwarten. Dafür aber werden die Gefährten bei Obsidian "im Mittelpunkt stehen. Sie werden Teil des Erlebnisses sein", so Patel weiter, weshalb man sehr viel Energie und Arbeitsaufwand in sie steckt. Wie viele Begleiter es gibt, will das Team noch nicht verraten, aber man wird in den Kampf immer zwei mitnehmen können.Ob sich kleinere Fokus lohnt, bleibt natürlich noch ein wenig abzuwarten. Aktuell ist der Release von Avowed fürgeplant und zwar fürund, wie Obsidian und Microsoft