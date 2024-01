Avowed: Neues Gameplay-Video bestätigt einen Release in diesem Jahr

Avowed: Flexibles Kampfsystem und klassische Stärken

Keine offene Spielwelt

Flotte Kämpfe, eine abwechslungsreiche Spielwelt und Entscheidungsfreiheit: Innerhalb derhat Obsidian mehr Infos und kleinere Gameplay-Happen zuveröffentlicht.Das kommendeder Entwickler vonoderversetzt euch ein weiteres Mal in die Welt von, allerdings dieses Mal aus der Ego-Perspektiveund mit einem ganz anderen Kampfsystem. In einem fastkönnt ihr euch selbst von den Plänen des Studios überzeugen lassen.Im Mittelpunkt des sogenannten Deep Dive-Videos von Avowed stehen diedes Rollenspiels: Um gegen die verschiedenen Feinde der Spielwelt bestehen zu können, könnt ihr auf sehrzurückgreifen. Unter anderem gibt es die Klassiker wie ein Schwert und Schild sowie Zauberstäbe, aber auch Schusswaffen sind mit an Bord. Besonders praktisch ist der Umstand, dass ihr offenbar jede Hand einzeln ausrüsten könnt, um beispielsweise mit gleich zwei magischen Stöcken oder Pistolen eure Macht unter Beweis zu stellen.Ansonsten zeigen sich die Gefechte recht typisch, sprich euch erwarten unterschiedliche Gegnertypen, die jeweils eigene Stärken und Schwächen bieten. Immerhin müsst ihr euch selbst nicht auf einen bestimmten Stil festlegen. Stattdessen könnt ihr jederzeitwechseln, um beispielsweise zügig vom Schwert zur Axt zu wechseln.Beim Themawill Obsidian derweil auf die eigenen Stärken setzen, sprich im Vordergrund stehen Dialoge und Entscheidungen. Die Entwickler betonen, dass es nicht immer die richtige Wahl gibt undabgedeckt werden. Das gezeigte Beispiel im Video kratzt dafür allerdings lediglich an der Oberfläche.Avowed verzichtet derweil auf eine komplette Open World, wie ihr sie vielleicht aus denkennt. Die Lebenden Lande, so der Name der Spielwelt, ist hingegen in mehrere Biome eingeteilt, die ihr auf euren Weg bereist. So setzt ihr Fuß in eine Wüste, in klassische Wälder oder in eine mit Pilzen ubersäte Ruine, die gewiss schon bessere Tage erlebt hat.Gemäß Matt Hansen, dem Art Director für Avowed, habe man sich von vielen unterschiedlichen Kulturen für die Gestaltung inspirieren lassen. Wie abwechslungsreich dies am wirklich ausfällt, erfahrt ihr voraussichtlich imfür denund die. Im selben Zeitraum dürfte auch derfür dieselben Plattformen auf dem Plan stehen.