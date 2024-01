Avowed: Mehr Gameplay und neue Details zu Obsidians neuem Rollenspiel

Avowed: Mehr Gameplay im neuen Video

Kämpfe mit Pillars-Faktor

Mitfolgt in diesem Jahr das nächstevon Obsidian Entertainment, allerdings werdet ihr dieses Mal zwingend zu den Waffen greifen müssen. Eine Möglichkeit, ganzzum Ende zu gelangen, wird es nicht geben.War das in früheren Spielen des US-Studios, wie zum Beispielodermöglich, wird es in Avowedgeben. Denn ausnahmsweise fokussiert sich das Entwicklerteam auf das Kampfsystem, weshalb ihr im Laufe des Spiels definitiv Blut vergießen werdet. Nah- und Fernkampfwaffen sollen aber trotzdem nicht immer die beste Lösung sein, um euer Ziel zu erreichen.Dies hat Autorin und Game Director Carrie Patel in einem Interview mit PC Gamer verraten. Demnach wird, neben dem für Obsidan Entertainment zu erwartenden, das Kämpfen in Avowed eine wichtige Rolle spielen. Aus diesem Grund wird es nicht möglich sein, einen Durchgang als Pazifist zu beenden, weil ihr früher oder später definitiv zur Waffen greifen und diese einsetzen müsst.Nichtsdestotrotz wird es fürOptionen geben, um zumindest einige Hindernisse im Spiel anderweitig zu lösen. "Wir planen keinen bestimmten linearen Weg, den die Spieler durch diese Welt nehmen werden", so Patel. Im mittlerweile veröffentlichtengehen die Entwickler noch ein wenig näher darauf ein.Avowed würde sich, abseits der Kämpfe wohlgemerkt, darum drehen, dass man seinen eigenen Weg findet und mit den Konsequenzen lebt.: Die Begleiter, die ihr im Laufe des Spiels ansammelt. Ihr lauft nämlich nicht Gefahr, diese zu verlieren, falls ihr mal eine vermeintlich falsche Entscheidung trefft. Stattdessen geht es laut Obsidian darum, diese Charaktere kennenzulernen und nicht zwingend darum, ihre Zustimmung zu erhalten.In dem rund 25-Minuten langen Gameplay-Breakdown offenbaren die Macher zudem noch weitere Details zum Kampfsystem. Neben den bereits, wie zwei Zauberstäbe oder Schwert und Pistole, wird es natürlich in Avowed auch Spezialfähigkeiten geben. Hierfür greifen die Entwickler aufzurück, welches sich die Spielwelt mit Avowed teilt."Wir wollten so viele Fähigkeiten aus den Talentbäumen wie möglich extrahieren – und sie ein wenig anders kategorisieren, damit die Spielerinnen und Spieler sich nicht am Anfang des Spiels auf eine einzige Wahl festgelegt fühlen", heißt es von Gabe Paramo, dem Gameplay Director für das Rollenspiel. Im Video zeigen die Macher etwa eine Kombination, bei der Gegner in einen Feuerball gezogen werden, um anschließend jede Menge Brandblasen davon zu tragen. Wem das nach ein paar Stunden keine Lust mehr bereitet, darf aber, um andere Fähigkeiten ausprobieren zu können.Zu guter Letzt heißt es noch, dass diein etwa so groß sein werden, wie die Gebiete in The Outer Worlds. Euch erwartet demnach, keine offene Spielwelt wie in den The Elder Scrolls-Spielen, sondern ein eher kompaktes Erlebnis.