As Dusk Falls: Mehrgenerationen-Geschichte über Resilienz und Verzicht

Mit As Dusk Falls ist ein neues storybasiertes Abenteuer von INTERIOR/NIGHT für PC und Xbox Series X angekündigt worden. Unter der Leitung von Caroline Marchal, der ehemaligen Chefdesignerin von Quantic Dream, konzentriert sich das Studio auf die Entwicklung interaktiver Erzählungen.As Dusk Falls ist eine Mehrgenerationen-Geschichte, die im amerikanischen Südwesten spielt und von Widerstandskraft, Opfern und von den Fehlern handelt, die sich von einer älteren Generation auf die jüngere Generation übertragen. Was als stringente Erzählung zweier Familien beginnt, die in eine Geiselnahme geraten, soll sich zu einem Epos darüber ausbreiten, wie Menschen über Jahrzehnte hinweg heranwachsen und sich verändern.Caroline Marchal: "Die Story handelt von zwei Familien, deren Wege sich 1999 in der Wüste Arizonas kreuzen. Die Geschichte ist nicht chronologisch, sie startet mittendrin. Schritt für Schritt weitet sie sich aus und umfasst einen Zeitraum von 30 Jahren aus unterschiedlichsten Perspektiven: Eine gewaltige Spirale, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer einzigen dramatischen Nacht erforscht. Kannst Du Dich dem Einfluss einer dysfunktionalen, aber liebevollen Familie entziehen? Kannst Du mit einem neuen Job und einem Umzug ganz neu anfangen? Kannst Du Deine Vergangenheit bewältigen? Das Spiel befasst sich mit Familiengeschichten, Resilienz und Verzicht. Mit As Dusk Falls erlebst Du diese alltäglichen Dilemmata hautnah. Du entscheidest über das Schicksal von Menschen auf der Suche nach ihrem Weg in einer Welt, in die sie nicht hingehören."Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer