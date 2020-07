The Gunk: Neues Action-Adventure der SteamWorld-Macher angekündigt

Screenshot - The Gunk (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - The Gunk (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - The Gunk (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - The Gunk (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - The Gunk (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - The Gunk (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - The Gunk (PC, One, XboxSeriesX)

Die schwedischen Entwickler Image & Form ( SteamWorld Dig ) und Thunderful haben im Rahmen des Xbox Games Showcase das Action-Adventure The Gunk angekündigt, das im September 2021 exklusiv für PC, Xbox One und Xbox Series X erscheinen und Xbox Play Anywhere unterstützen soll.Spielbeschreibung von Microsoft: "Von den Entwicklern der SteamWorld Franchise - der Action-Reihe, die die Geschichten von dampfbetriebenen Roboterabenteuern erzählt und mehr als 100 Auszeichnungen und Nominierungen erhalten hat - kommt nun ein neues Spiel, The Gunk. Begib Dich auf ein völlig neues Abenteuer in einer riesigen, exotischen Welt, in der Du auf der Suche nach dem Geheimnis eines vergessenen Planeten furchterregende Feinden und herausfordernde Rätseln begegnest, um eben diesen Planeten zu retten."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer