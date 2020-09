Tetris Effect: Connected: Wird zur Markteinführung der nächsten Xbox-Konsole bereitstehen

Auch Tetris Effect: Connected wird pünktlich zur Markteinführung der nächsten Xbox-Konsole bereit stehen . Es wird am 10. November 2020 für PC (via Microsoft Store), Xbox One und Xbox Series X erscheinen - sowie im Xbox Game Pass dabei sein. Cross-Play zwischen PC (Microsoft Store) und Xbox-Konsolen wurde bestätigt. Auf PC und Xbox Series X soll es nativ in 4K mit 60 fps laufen.Im Sommer 2021 sollen die zusätzlichen Inhalte dann als kostenloses Update für alle anderen Version (PS4, PC via Epic Games Store, Oculus Quest) von Tetris Effect erscheinen.Spielbeschreibung von Microsoft: "Tetris Effect: Connected ist das Originalspiel mit brandneuen Koop- und kompetitiven Online- und lokalen Mehrspieler-Modi. Eine einzigartige und atemberaubend schöne Neuerfindung eines der beliebtesten Puzzlespiele aller Zeiten."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer