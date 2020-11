Tetris Effect: Connected: Erweitertes Puzzle-Spiel für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht

Am 10. November 2020 haben Enhance, Monstars, Resonair und Stage Games das erweiterte Puzzle-Spiel Tetris Effect: Connected für Xbox One, Xbox Series X und PC veröffentlicht. Der Download des auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthaltenen Titels via Microsoft Store kostet 39,99 Euro. Smart Delivery wird unterstützt. Im Sommer 2021 soll es dann als kostenloses Update für alle anderen Version von Tetris Effect erscheinen. Unser Test befindet sich in Arbeit.In der Spielbeschreibung heißt es: "Tetris Effect: Connected fügt eine ganz neue, umfassende Multiplayer-Erweiterung mit brandneuen Co-op- und kompetitiven Online- und lokalen Multiplayer-Modi zu der großen Vielfalt an süchtig machenden und innovativen Single-Player-Modi hinzu, für die Tetris Effect bekannt ist! Tetris Effect: Connected ist Tetris, wie du es noch nie gesehen, gehört oder gefühlt hast - eine süchtig machende, einzigartige und atemberaubend schöne Neuerfindung eines der beliebtesten Puzzlespiele aller Zeiten, von den Machern des preisgekrönten Rez Infinite und des legendären Puzzlespiels Lumines.Musik, Hintergründe, Soundeffekte, Spezialeffekte - alles, bis hin zu den Tetris-Blöcken, pulsiert, tanzt, schimmert und explodiert in perfekter Harmonie mit deinem Spiel. Über 30 Level und mehr als 10 Modi werden so zu einem Ereignis, dass du immer wieder aufs Neue erleben willst. Tetris Effect: Connected ist eine Herausforderung für den Geist und ein Fest für die Sinne, und es ist die perfekte Ausrede, mal wieder Tetris zu spielen - und wieder... und wieder... und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder..."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer