Tetris Effect: Connected: CrossPlay und Updates für andere Plattformen kommen im August

Ab dem 18. August soll plattformübergreifendes Spielen bei Tetris Effect: Connected möglich sein. Das hat Enhance Games nach Angaben von Eurogamer.net bekannt gegeben. Passend dazu wird man am gleichen Tag auch das Update für die PS4-Version des stylischen Tetris-Ablegers veröffentlichen, den man an den Sony-Konsolen auch in VR erleben kann. Auch auf allen anderen Plattformen wird das normale Tetris Effect mit der Connected-Version erweitert. Dazu zählen Oculus Quest, Epic Games Store, Xbox One, Xbox Series X|S und Microsoft Store PC. Darüber hinaus erfolgt die Veröffentlichung auf Steam.Derzeit wird die erweitere Version von Tetris Effect noch exklusiv für Xbox-Konsolen und den PC (via Microsoft Store) angeboten. Sie enthält neben dem Grundspiel weitere lokale und online nutzbare Mehrspieler-Modi, in denen man sogar kooperativ die Klötzchen stapeln darf.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer