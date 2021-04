Phantasy Star Online 2: New Genesis: Online-Rollenspiel erscheint weltweit zunächst für Xbox und PC

Das Online-Rollenspiel Phantasy Star Online 2: New Genesis wird im Juni weltweit zunächst nur für PC und Xbox-Konsolen erscheinen. Das hat Sega nach Angaben von Noisy Pixel beschlossen. Auf dem PC wird man die Wahl zwischen Steam, den Epic Games Store sowie Microsoft Store haben.Etwa zur gleichen Zeit erscheint das Spiel auch für PS4 und Switch - vorerst allerdings nur in Japan. Ebenfalls beschränkt auf das Land der aufgehenden Sonne ist eine physische Version.Zuvor will man am 14. Mai aber noch einen geschlossenen Betatest abhalten, der bis zum 16. Mai andauern soll. Registrierungen sind seit dem 21. April über die Xbox Insider Hub App möglich.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer