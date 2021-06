Phantasy Star Online 2: New Genesis: Weltweiter Starttermin steht fest

Sega wird Phantasy Star Online 2: New Genesis weltweit am 9. Juni veröffentlichen. Das Releasedatum wurde auf der offiziellen Webseite verkündet. Dennoch sollte man im Hinterkopf behalten, dass es hinsichtlich der Plattformen Unterschiede gibt, in welchem Territorium das Action-Rollenspiel erscheint.In westlichen Gefilden darf man z.B. vorerst nur auf dem PC und Xbox-Konsolen die Online-Spielwelt erkunden. In Japan steht es dagegen neben dem PC (Download & Cloud) für die PS4 und Switch (via Cloud) zur Verfügung.Zusatzinfo: Für den Start von New Genesis werden die ursprünglich geplanten Wartungsarbeiten um ein bis zwei Tage nach vorne verschoben.Für New Genesis wird nicht nur Phantasy Star Online 2 grafisch überarbeitet und mit einer neuen Engine ausgestattet, sondern es wird auch neue Inhalte geben, bei denen die Handlung etwa 1000 Jahre nach den Geschehnissen in PSO 2 angesiedelt sein soll.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer