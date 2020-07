Balan Wonderworld: Sonic-Schöpfer Yuji Naka kündigt neuen Plattformer an

Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Balan Wonderworld (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX)

Square Enix hat im Vorfeld des Xbox Games Showcase das 3D-Jump'n'Run Balan Wonderworld von Sonic-Schöpfer Yuji Naka und Sonic-Designer Naoto Oshima angekündigt . Es soll im Frühjahr 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X (inkl. Smart Delivery) und Nintendo Switch erscheinen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Dazu heißt es vom Publisher: "In BALAN WONDERWORLD betreten Sie ein zauberhaftes und bizarres Land, in dem die Helden Leo und Emma ein unvergleichliches Abenteuer erleben. Begleitet von dem rätselhaften Maestro Balan müssen die beiden einen Weg durch die Wonderworld finden, um den Herzen aller, denen sie begegnen, das Glück wiederzubringen.Spieler entdecken auf ihrer Reise mehr als 80 außergewöhnliche Kostüme, die in abwechslungsreichen und einzigartigen Umgebungen in der Wonderworld versteckt sind. Die Kostüme verändern nicht nur das Aussehen von Leo und Emma, sondern verleihen den Helden auch eine breite Auswahl fantastischer Fähigkeiten, mit denen sie die Hindernisse auf ihrem Weg überwinden können. Die Möglichkeiten sind dabei schier endlos - kämpfen Sie mit Gegnern, schweben Sie durch die Luft, halten Sie die Zeit an und manipulieren Sie alle möglichen Gegenstände!BALAN WONDERWORLD ist ein brandneues Spiel von berühmten Entwicklern, darunter Director Yuji Naka (Erfinder von Sonic the Hedgehog, Mitbegründer von Team Sonic) und Character Designer Naoto Oshima (Sonic the Hedgehog, Doctor Eggman, Mitbegründer von Team Sonic). Das Spiel stellt die erste Zusammenarbeit von Yuji Naka und Naoto Oshima seit 20 Jahren dar und ist das Debütprojekt der neu gegründeten BALAN COMPANY-Marke. BALAN COMPANY versammelt talentierte Videospielentwickler, Zeichner und Komponisten, um großartige Geschichten zu erzählen und ultimative Jump'n'Run-Titel zu erschaffen."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer