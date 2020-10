Balan Wonderworld: Das Intro-Video aus dem 3D-Plattformer

Das Intro-Video aus dem 3D-Action-Jump-&-Run Balan Wonderworld ab 58,48€ bei vorbestellen ) ist veröffentlicht worden. Der Eröffnungsfilm gibt einen Vorgeschmack auf die Geschichte des Spiels. Zu sehen sind die Protagonisten, Leo Craig und Emma Cole, die ein Theater betreten und den geheimnisvollen Maestro Balan treffen, der sie in die "Wonderworld" einlädt.Square Enix: "Auf ihrer Reise durch die fantastische Welt von Wonderworld werden die Spieler vom rätselhaften Maestro Balan begleitet. Dabei bewegen sie sich hüpfend, kletternd, fliegend und mitunter auch kämpfend durch eine Vielzahl verschiedener Gebiete. Hierbei können sie über 80 einzigartige Kostüme sammeln, die sich auf der Reise als nützlich erweisen. Jedes dieser Kostüme verleiht einzigartige Kräfte - so auch das Rail Runner-Kostüm, mit dem Spieler in bestimmten Gebieten Gleise beschwören können, um größere Strecken und Hindernisse schnell zu überwinden."Game Director Yuji Naka (Erfinder von Sonic the Hedgehog, Mitbegründer von Team Sonic) und Character Designer Naoto Oshima (Sonic the Hedgehog, Doctor Eggman, Mitbegründer von Team Sonic) arbeiten federführend an dem Spiel. Es ist die erste Zusammenarbeit von Yuji Naka und Naoto Oshima seit 20 Jahren dar und ist das Debütprojekt der Balan-Company-Marke. Balan Wonderworld erscheint am 26. März 2021 für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X.Letztes aktuelles Video: Intro