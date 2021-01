Balan Wonderworld: Umfangreiche Demo erscheint Ende Januar

Square Enix wird am 28. Januar 2021 eine Demoversion von Balan Wonderworld ab 58,48€ bei vorbestellen ) auf allen Plattformen veröffentlichen. Man soll zwei Stunden in das Spiel reinschauen können. Dabei ist es egal, ob sich die Spieler alleine oder mit Freunden im lokalen Koop-Modus auf die Reise begeben. Die Vollversion wird am 26. März 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S (Smart Delivery), PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und PC (Steam) erscheinen."Im lokalen Koop-Modus können zwei Spieler die bezaubernde Welt von Wonderworld erkunden, indem sie in die Rollen der Protagonisten, Leo und Emma, schlüpfen und die Fähigkeiten verschiedener Kostüme kombinieren, um neue Pfade zu beschreiten, die im Singleplayer verschlossen bleiben. Um den Koop-Modus zu aktivieren, genügt es, einen zweiten Controller anzuschließen und eine beliebige Taste zu drücken. Mithilfe verschiedener Kostüme und deren Fähigkeiten können Spieler in jedem Level Balan-Statuen sammeln und auf die versteckten "Balans Balgerei"-Minispiele zugreifen. Die Demo enthält drei der zwölf Welten."Welt eins: Der Mann, der gegen den Sturm wettertSpielbare Gebiete: Akt 1, Akt 2, Bosskampf"Welt eins präsentiert sich den Spielern als eine wunderschöne Farm, eingebettet in sanfte Hügel und bestückt mit sattgrünen Maispflanzen. Diese geheimnisvolle Welt entstammt den Erinnerungen von Jose Gallard, einem Bauern, dessen Maisfeld von einem Sturm verwüstet wurde. Der Boss, der in dieser Welt lauert, verkörpert die Verzweiflung von Jose, die dieser beim Anblick seines zerstörten Maisfelds empfindet. Zum Abschließen dieses Levels steht Spielern eine Vielzahl von Kostümen zur Verfügung - darunter das "Hampelkänguruh"-Kostüm, mit dem man zu Orten springen kann, die gerade so außer Reichweite sind, sowie das "Delikater Drache"-Kostüm, mit dessen Feueratem allerlei Hindernisse aus dem Weg geräumt werden können.Welt vier: Der Junge, der eins mit dem Wind sein willSpielbare Gebiete: Akt 1"Welt vier ist ein spektakulärer Ort, der den Erinnerungen von Chang Haoyu und seiner Liebe für die offenen Weiten des Himmels entstammt. Der Himmel dieser Welt ist erfüllt von Fahrradteilen und schwebenden Inseln. Zu den Kostümen, die sich in dieser Welt als nützlich erweisen könnten, gehören das "Wolkenschaf"-Kostüm, mit dem man auf fluffigen Vließflügeln einfach davonschweben kann, sowie das "Luftakrobat"-Kostüm, mit dem man durch die Luft segeln und sowohl Ballons als auch Gegnern Tritte verpassen kann."Welt sechs: Das Mädchen und das KätzchenSpielbare Gebiete: Akt 1"Welt sechs ist der Schauplatz für die Geschichte von Cass Milligan, die in einer Stadt einem niedlichen Kätzchen begegnet. In dieser bezaubernden Welt, die den Erinnerungen von Cass Milligan entstammt, schweben Süßigkeiten und Bücher durch die Luft. Außerdem gibt es dort geheimnisvolle Gebäude voller sich bewegender Maschinenteile. Zu den Kostümen, die es Spielern ermöglichen, Geheimnisse zu lüften und mächtige Angriffe auszuführen, gehören das "Zahnradprinz"-Kostüm, auf dessen Bauch ein Gerät angebracht ist, mit dem sich Maschinen bedienen lassen, sowie das "Kürbiskopf"-Kostüm, mit dem man einen Rocket Punch hinlegen kann.""Spieler erhalten außerdem Zugriff auf die Tim-Insel – eine Art Basisgebiet und gleichzeitig ein Tor zu den drei geheimnisvollen Welten. Hier treffen Spieler auf die Tim – magische Wesen mit mächtigen Fähigkeiten, die Leo und Emma dabei helfen können, jede dieser Welten zu erkunden und gegen die Negati zu kämpfen. Auf der Tim-Insel gibt es auch bunte Blumenfelder, auf denen Spieler magische Tautröpfchen sammeln können. Diese Tautröpfchen können an die Tim verfüttert werden, um ihre Fähigkeiten zu verbessern."Letztes aktuelles Video: Intro