Balan Wonderworld: Demo des 3D-Plattformers steht bereit

Square Enix hat die Demo von Balan Wonderworld für PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S in den jeweiligen Stores der Plattform veröffentlicht. Die PC-Fassung der Demo soll um 17 Uhr auf Steam startklar sein. Die Demo enthält drei der zwölf Welten und unterstützt lokalen Koop-Multiplayer für zwei Personen. Durch den Download der Demo können interessierte Spieler plattformspezifische Bonuskostüme freischalten, die sie nach Kauf der Vollversion übernehmen können."Im lokalen Koop-Modus können zwei Spieler die bezaubernde Welt von Wonderworld erkunden, indem sie in die Rollen der Protagonisten, Leo und Emma, schlüpfen und die Fähigkeiten verschiedener Kostüme kombinieren, um neue Pfade zu beschreiten, die im Singleplayer verschlossen bleiben. Um den Koop-Modus zu aktivieren, genügt es, einen zweiten Controller anzuschließen und eine beliebige Taste zu drücken. Mithilfe verschiedener Kostüme und deren Fähigkeiten können Spieler in jedem Level Balan-Statuen sammeln und auf die versteckten 'Balans-Balgerei'-Minispiele zugreifen. Die Demo enthält drei der zwölf Welten."Die Vollversion wird am 26. März 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S (Smart Delivery), PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und PC (Steam) erscheinen. Außerdem ist der Trailer "Wahres Glück ist ein Abenteuer" veröffentlicht worden, der eine Auswahl der 80 Kostüme und der Spielwelten zeigt.