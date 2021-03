Balan Wonderworld: Musikalischer Trailer stimmt auf Veröffentlichung ein

Als Einstimmung auf die bevorstehende Veröffentlichung am 26. März hat Square Enix bei seiner Präsentation einen neuen Trailer zu dem bunten Musical-Plattformer gezeigt. Man sieht die beiden jungen Helden Leo und Emma in Aktion und bekommt einen Vorgeschmack auf die Outfits und Fähigkeiten des Duos, das man auch gemeinsam in einem lokalen Koop-Modus steuern darf. Des Weiteren zeigt sich bereits der eine oder andere Boss, mit dem man sich wird auseinandersetzen müssen.Balan Wonderworld ( ab 49,99€ bei vorbestellen ) erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch und den PC (via Steam).Letztes aktuelles Video: A Hero or Two