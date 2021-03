Balan Wonderworld: Warnung an Epileptiker wegen eines möglichen Bugs

Am 26. März ist der Startschuss für den 3D-Plattformer Balan Wonderworld ( ab 49,99€ bei kaufen ) gefallen. Wie Eurogamer.net berichtet, hat Square Enix aber eine Warnung herausgegeben, dass der finale Bosskampf durch flackernde Lichtmuster eine Gefahr für Epileptiker darstellen könnte.Dabei war der Effekt im Gegensatz zu den beanstandeten Sequenzen in Cyberpunk 2077 gar nicht geplant. Tatsächlich soll es sich um einen Bug handeln, der nicht bei allen Spielern auftritt. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt Square Enix dringend, den Day-One-Patch zu installieren, der den Bug und damit die Epilepsie-Gefahr aus der Welt schaffen soll.Letztes aktuelles Video: A Hero or Two