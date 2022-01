Forever Skies: Aus Project Oxygen wird Forever Skies, Early-Access-Veröffentlichung noch dieses Jahr, neuer Trailer mit Spielszenen

Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Forever Skies (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Rückkehr zur Erde

Baue und steuere dein entwickeltes Luftschiff

Nutze die Wissenschaft, um zu überleben

Plündere die Ruinen am Himmel

Steige in den Staub hinab

Kämpfe um dein Leben

Was im Sommer 2020 unter dem Arbeitstitel Project Oxygen begann, hat mittlerweile nicht nur einen endgültigen Namen, sondern auch ein potenzielles Veröffentlichungsdatum bekommen. Wie das Entwicklerstudio Far From Home meldet, wird das Survival-Abenteuer unter dem Namen Forever Skies noch in diesem Jahr auf PC in die Early-Access-Phase starten. Die vor etwa 18 Monaten ebenfalls angekündigten Konsolen-Fassungen werden zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.In Forever Skies übernimmt man die Rolle eines Wissenschaftlers, der auf die Erde zurückkehrt, lange nachdem eine globale Umweltkatastrophe den Planeten für die Menschen unbewohnbar gemacht hat. Man baut, erweitert und steuert ein Hightech-Luftschiff, das als Transportmittel, Unterschlupf, Labor und Werkstatt für die Erforschung geheimnisvoller Substanzen und die Herstellung von Werkzeugen zum Überleben dient.Dies sind die Hauptfeatures des auf Unreal-Technik als Grafikmotor setzenden Forever Skies:Schlüpfe in die Rolle eines Wissenschaftlers, der zur Erde zurückkehrt, die von einer globalen Umweltkatastrophe verwüstet wurde. Dieses Ereignis führte dazu, dass die Oberfläche des Planeten mit einer gewaltigen Schicht aus giftigem Staub bedeckt wurde und die Menschheit gezwungen war, riesige Türme zu bauen, um zu überleben.Baue ein Hightech-Luftschiff und passe es individuell an. Es wird dein Zuhause, deine Werkstatt und dein Labor sein. Gewinne und sammle Rohstoffe, um es zu verbessern und an deine Spieltaktik anzupassen.Analysiere gescannte Objekte und lerne aus der Dekonstruktion verlorener Technologie. Erforsche neue Arten der Nahrungsbeschaffung, Rohstoffgewinnung sowie Entwicklung von Werkzeugen und mehr.Entdecke und ergründe die Überreste unserer Zivilisation. Plündere Rohstoffe aus den Ruinen, die hoch oben gebaut wurden, um dem Staub zu entkommen. Finde heraus, was passiert ist und wie wir die Erde verloren haben.Entdecke eine seltsame neue Welt, die sich in Abwesenheit der Menschheit verwandelt hat. Suche nach Viren, setze sie als Waffen ein oder stärke dich selbst mit Viren-Boosts.Unter dem Staub liegt ein völlig neues Ökosystem, also mach dich auf Kämpfe gegen weiterentwickelte und gefährliche Kreaturen gefasst.Wie man sich das in etwa vorstellen kann, zeigt das folgende Video: