Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: Hommage an das Japan-Rollenspiel-Genre aus der PlayStation-Ära von ehemaligen Suikoden-Entwicklern

Rosu schrieb am 25.07.2020 um 16:08 Uhr

Nach Balan Wonderland die zweite Rückkehr einer Ikone diese Woche...

Der Teaser gefällt vom Stil eher mittelmäßig, wird sich sicher in den nächsten 2 Jahren noch etwas ändern.

Werde mal das günstigste Paket das das Spiel enthält unterstützen. Es gab zwar viele in den letzten Jahren die es nicht geschafft haben*, aber Suikoden liegt so sehr am Herzen, dass ich daran glauben will.

Inafunes Mighty No 9, für mich Igarashis Ritual of the Night (Curse 1+2 waren jedoch gut), Garriots Shroud of the Avatar