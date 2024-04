Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - "Haben mit Murayama eine Menge diskutiert."

Nur wenige Tage vor Release seines neuen Spielshaben die zuständigen Entwickler von Rabbit & Bear Studios auf Reddit unter anderem Stellung dazu bezogen, wie es nach dem Tod von Studiogründer Yoshitaka Murayama weitergeht.Murayama, der als Scenario Writer mit dem aktuellen Eiyuden Chronicles beschäftigt war und sich auch für Teile der-Reihe verantwortlich zeichnet, war am 6. Februar 2024 nach langer Krankheit verstorben . Die Mitarbeiter des Entwicklerstudios wollen jedochSo sei es zum Beispiel seine Idee gewesen, dass man im Inventar nur eine limitierte Anzahl von Items tragen darf. Auch dass man das Spiel in Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes nicht jederzeit speichern kann, sondern nur in Gasthäusern und an speziellen Punkten in Dungeons, sei – mit Blick auf seine– Murayamas Wunsch gewesen. „Er sagte immer, dass in RPGs auch Ressourcenmanagement nötig sei“, schreiben die Entwickler in dem Reddit-Post . „Er wollte ein Spannungslevel zwischen der Vorbereitung, in der man die Ausrüstung aussucht, und der Herausforderung neuer Dungeons und Gegner schaffen.“Auch wenn Murayama, derhatte, nicht mehr lebt, will man im Studio seine Vision weitertragen. „Es wird auf jeden Fall ein weiteres Sequel geben“, heißt es auf die entsprechende Frage hin. „Wir haben mit Murayama eine Menge Dinge diskutiert und wir hoffe, dass es uns gelingt, sein Erbe fortzuführen."Für die Gegenwart haben die Macher des Retro-JRPGs auch einen Wunsch. „Sein letztes Werk wollen wir immer in Ehren halten. Ich hoffe, dass viele Leute das Spiel unterstützen werden.“ Eiyuden Chronicle: Hundred Heroesfür PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S, sowie Nintendo Switch und PC.