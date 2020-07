Jets'n'Guns 2: Klassisches Arcade-Shoot'em-Up geht in die zweite Runde

Screenshot - Jets'n'Guns 2 (PC) Screenshot - Jets'n'Guns 2 (PC) Screenshot - Jets'n'Guns 2 (PC) Screenshot - Jets'n'Guns 2 (PC) Screenshot - Jets'n'Guns 2 (PC) Screenshot - Jets'n'Guns 2 (PC) Screenshot - Jets'n'Guns 2 (PC) Screenshot - Jets'n'Guns 2 (PC) Screenshot - Jets'n'Guns 2 (PC) Screenshot - Jets'n'Guns 2 (PC)

Am 24. Juli 2020 haben die tschechischen Indie-Entwickler Rake in Grass ihr seitlich scrollendes 2D-Shoot'em-Up Jets'n'Guns 2 für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach knapp 20 Monaten offiziell beendet. Auf Steam kostet der Download des Jets'n'Guns -Nachfolgers 12,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "äußerst positiv" (aktuell sind 96 Prozent von 565 Reviews positiv).Die Macher versprechen einen aberwitzigen Grad an Action und Zerstörung. Das Waffenarsenal sei gewaltig und biete bizarre Effekte für unorthodoxe Spielstile. Außerdem sei dieses Mal auch ein lokaler Koop-Modus an Bord. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer