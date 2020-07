Samurai Jack: Battle Through Time: Samurai-Abenteuer wird im August fortgesetzt

Ein fantastisches Abenteuer, das an das epische Finale der Serie anknüpft - Verbünde dich mit deinen Freunden aus der Serie und kämpft gegen bekannte Feinde.

Erkunde Welten aus der preisgekrönten Serie - Erlebe klassische Welten und Momente aus deinen Lieblingsfolgen. Reise in eine finstere Zukunft und rette die Menschheit. Stelle dich in der Vergangenheit diabolischen Monstern. Erfülle dein Schicksal auf deiner Reise durch Raum und Zeit.

Erschaffe deine eigene Legende - Setze mehr als ein Dutzend verschiedenster Waffen im Kampf ein. Steigere deine Kraft durch noch mehr Training und schalte neue Fertigkeiten für deinen Spielstil frei.

Screenshot - Samurai Jack: Battle Through Time (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Samurai Jack: Battle Through Time (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Samurai Jack: Battle Through Time (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Samurai Jack: Battle Through Time (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Samurai Jack: Battle Through Time (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Samurai Jack: Battle Through Time (PC, PS4, Switch, One)

Am 21. August 2020 wollen Adult Swim Games und Soleil das Action-Adventure Samurai Jack: Battle Through Time für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Via Epic Games Store Microsoft Store und eShop kann man den mit den Stimmen der Original-Synchronsprecher aufwartenden Titel bereits für 39,99 Euro vorbestellen. Auf Steam kann man ihn zumindest auf die Wunschliste setzen. Im PlayStation Store wird er hingegen noch nicht gelistet.In der Spielbeschreibung heißt es: "Werde zu Samurai Jack, dem größten Krieger aller Zeiten. Reise in diesem brandneuen Abenteuer von den Schöpfern von Samurai Jack durch die Zeit und bereite Akus teuflischer Regentschaft ein Ende."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer