There Is No Game: Wrong Dimension: Das Spiel, das kein Spiel sein will, erscheint Anfang August für PC

Ein Point & Click Comedy Adventure. Du kannst den Controller also gerne wieder ins Regal legen.

Unglaubliche 3D Grafiken, die flach sind. Komplett flach. Außerdem sehr verpixelt.

Fast komplett synchronisiert. (Kann Spuren von diversen Akzenten enthalten.)

Löse Rätsel, die dich dazu auffordern "outside the box" zu denken.

Inklusive Hinweissystem, falls du nicht "Outside the box" denken kannst...

Kürzer als ein MMORPG, was dir reichlich Zeit lässt REALE gute Spiele zu spielen.

Entdecke die 10 besten Wände. Die vierte wird dich überraschen!

Keine Motion Sickness, was für eine Nicht-VR Erfahrung bemerkenswert ist.

Enthält eine Menge Bugs, aber das soll so sein.

Und viele weitere Überraschungen!

Am 6. August 2020 wollen die französischen Entwickler Draw Me A Pixel ihr Comedy-Abenteuer There Is No Game: Wrong Dimension für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man das "Nicht-Spiel" bereits auf die Wunschliste setzen. Umsetzungen für iOS und Android sollen im Lauf des Jahres folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "There Is No Game: Wrong Dimension ist kein Spiel. Beziehungsweise möchte es keines sein. Das ist, was es dir sagen wird, denn ja, es kann sprechen. Da sowohl du als auch es recht stur sind, wird früher oder später etwas schief gehen und du wirst in eine seltsame Dimension gesaugt. Stecken geblieben in unbekannten, witzigen und überraschenden Welten - wirst du den Weg zurück nach Hause finden?Der Titel folgt dem gleichen Konzept wie das kostenlose Spiel namens 'There Is No Game', das Pascal Cammisotto 2015 bei einem Game Jam entwickelt hat. Das Original wurde von einigen der größten Content Creator weltweit gefeiert und bescherte dem Spiel so enorme Sichtbarkeit und Spielerinteresse beschert hat. Draw Me A Pixel sind deswegen stolz diesem Erfolg mit ihren brandneuen Adventure There Is No Game: Wrong Dimension zu folgen."Als Schlüsselelemente werden geanntn:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PC