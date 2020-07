Earthlock 2: Rollenspiel für PC und Konsolen angekündigt

Screenshot - Earthlock 2 (PlayStation5, XboxSeriesX, PC) Screenshot - Earthlock 2 (PlayStation5, XboxSeriesX, PC) Screenshot - Earthlock 2 (PlayStation5, XboxSeriesX, PC) Screenshot - Earthlock 2 (PlayStation5, XboxSeriesX, PC) Screenshot - Earthlock 2 (PlayStation5, XboxSeriesX, PC) Screenshot - Earthlock 2 (PlayStation5, XboxSeriesX, PC)

Mit einem kurzen Teaser Trailer hat Snowcastle Games die Entwicklung des Rollenspiels Earthlock 2 angekündigt. Nach Angaben von IGN soll das Spiel im Jahr 2022 für PC, PS5, Xbox Series X sowie mit PS4 und Xbox One auch noch für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen. In der Pressemitteilung ist allerdings nur vom PC und den Next-Gen-Konsolen die Rede.Verglichen mit dem Vorgänger will das Team nach Angaben von CEO Bendik Stang die Handlung zwar in die gleiche Fantasy-Welt Umbra ansiedeln, aber ein komplett anderes Spielerlebnis anstreben. Statt rundenbasierter Kämpfe wird jetzt bei der Erkundung der offenen Welt in Echtzeit ausgeteilt. Nutzte man beim ersten Teil noch die Unity-Engine, hat man sich mittlerweile für den Umstieg auf die Unreal-Technologie entschieden."Wir freuen uns so sehr, dass wir endlich unseren ersten Teaser veröffentlichen können, um den Spielern zu zeigen, was sie in Earthlock 2 erwartet", so Bendik Stang, Game Director & Mitgründer von Snowcastle Games. "Wir wollen mit unserem Titel den Spielern wirklich einiges bieten in den Bereichen Wiederspielbarkeit, Individualisierung und Tiefe. Dazu kommen die unglaublichen Gameplay-Möglichkeiten. Es war eine spannende Erfahrung für uns und wir können es nicht abwarten, mehr über das Spiel zu enthüllen. Bleibt dran!"Laut Angaben auf der offiziellen Webseite wird das Projekt finanziell unterstützt von dem Kreativ-Programm der Europäischen Union (Creative Europe Programme of the European Union).Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer