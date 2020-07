The Soldiers Factory: Von Metal Gear inspirierte Stealth-Action für PC veröffentlicht

Zur Story heißt es: "Die Regierung von Sallantica hat die Kontrolle über den SF-32 verloren. Sebb Linus, ein ehemaliger TLH-Agent, wird zum Dienst zurückgerufen. Seine Mission ist es herauszufinden, was los ist. Was sich wie eine einfache und klischeehafte Infiltrationsmission anhört, wird sich im Verlauf des Spiels als viel komplexer herausstellen. Erlebe eine aufregende Geschichte mit vielen unvorhersehbaren Wendungen. Dieses Spiel ist der Auftakt einer Trilogie. The Soldiers Factory spielt in einer alternativen Zeitlinie zu unserer Welt. Die Geschichte wird in lesbaren Dialogen erzählt."

Am 27. Juli 2020 hat Christian Bommert alias Bommi Produktion sein nach eigenen Angaben von den klassischen Metal-Gear-Spielen inspiriertes Schleichspiel The Soldiers Factory für PC veröffentlicht. Der Downlaod via Steam kostet 20,99 Euro. Der aus der Draufsicht präsentierte Titel sei als Auftakt einer Trilogie geplant.Zum Spiel schreibt Bommert: "Bleib unentdeckt und schleiche dich an feindlichen Soldaten vorbei oder töte sie heimlich. Überwinde Überwachungskameras und Laserbarrikaden. Verwende den Roomscanner, die Taser-Pistole und viele andere Waffen. Aber denke daran, der Alarm wird die Mission noch schwieriger machen. Schlage die Soldaten heimlich nieder, um ihren Micro-Computer zu bekommen. Sammle alle und erhalte für jeden Schwierigkeitsgrad ein anderes Special-Item. Das Spiel bietet 4 Schwierigkeitsgrade. Inklusive eines für die Perfektionisten, bei dem die Mission mit einem Alarm fehlschlägt."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer