Cloud Gardens: Kingdom-Schöpfer will Ruinen am Ende der Welt von Pflanzen überwuchern lassen

Screenshot - Cloud Gardens (PC) Screenshot - Cloud Gardens (PC) Screenshot - Cloud Gardens (PC) Screenshot - Cloud Gardens (PC) Screenshot - Cloud Gardens (PC) Screenshot - Cloud Gardens (PC) Screenshot - Cloud Gardens (PC) Screenshot - Cloud Gardens (PC) Screenshot - Cloud Gardens (PC) Screenshot - Cloud Gardens (PC) Screenshot - Cloud Gardens (PC) Screenshot - Cloud Gardens (PC)

Thomas van der Berg ( Kingdom ) hat die an Townscaper erinnernde Umweltsimulation Cloud Gardens angekündigt, die 2020 in den Early Access für PC starten und in ca. drei Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam kann man den möglicherweise auch für iOS erscheinenden Titel, in dem man postindustrielle Ruinen mit Pflanzen verwildern lässt, bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Cloud Gardens arbeiten Spieler mit Mutter Natur zusammen, um Lo-Fi-Szenen aus Stadtruinen und von Menschen geschaffenen Landschaften mit Pflanzen zu überwachsen. In dem man die richtigen Samen an den richtigen Stellen pflanzt und in dem man lernt, was sie gedeihen lässt, schafft man kleine Dioramas voller Brutalismus und Schönheit. Durch Wiederverwendung und Umfunktionierung von hunderten zurückgelassenen Alltagsgegenständen entstehen einzigartige Strukturen, die die Natur zurückerobern können.Im Sandbox-Modus können Spieler ihrer Kreativität ganz ohne Ziel und Zeitdruck ihren freien Lauf lassen, während es im Kampagnen-Modus sechs Kapitel zu meistern gibt, bei denen man beim Gestalten der Szenen die richtige Balance zwischen Natur und von Menschen geschaffenen Objekten finden muss.""Cloud Gardens wurde aus meiner andauernden Faszination für Natur und Ästhetik in Spielen geboren. Ich war auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Pflanzen-Simulation an sich in ein Spiel zu verwandeln", so van den Berg. "Im Grunde ist das Spiel eine interaktive Möglichkeit die Schönheit von verwucherten Landschaften zu genießen. Es lässt Spieler kreativ sein und ihrer eigenen Kreation aus natürlichen und künstlichen Elementen zusammenstellen. Ich freue mich schon sehr darauf zu sehen, welche Werke Spieler erstellen werden!"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer