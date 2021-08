Cloud Gardens: Entspannendes Rätselspiel verlässt den Early Access und erscheint auch für Xbox

"Neue Oberwelt-Karte

Über 15 neue Levels

Über 120 neue Gegenstände

Kameramodus

Skyboxes, die man anpassen kann

Achievements

Controller-Steuerung

Neue Sprachen, inklusive Deutsch"

"Löse Rätsel in einer beruhigenden 3D Landschaft

Erschaffe im Kreativmodus, wonach immer dir ist

Schalte eine riesige Auswahl an Objekten und Pflanzen frei

Teile deine Kreationen

Mit generativen Klanglandschaften von Amos Roddy, dem Komponisten von Kingdom"

Indie-Entwickler Noio (Kingdom & New Lands) hat angekündigt, dass Cloud Gardens am 1. September 2021 für Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen wird. Zeitgleich wird das Spiel mit einem großen Launch-Update, das auch in der Konsolen-Fassung enthalten ist, den Early Access auf Steam verlassen."In Cloud Gardens arbeiten Spieler mit Mutter Natur zusammen, um Lo-Fi-Szenen aus Stadtruinen und von Menschen geschaffenen Landschaften mit Pflanzen zu überwachsen. Spieler können im Sandbox-Modus ihrer Kreativität ganz ohne Ziel und Zeitdruck ihren freien Lauf lassen oder eine 'Kampagne' spielen, um neue Pflanzen, Gegenstände und Gärtner-Fähigkeiten freizuschalten."Features des Launch-Updates:Features des Hauptspiels:"Wir sind extrem stolz darauf, was wir mit Cloud Gardens erreicht haben und noch wichtiger - was unsere Spieler im Spiel geschaffen haben", sagt Thomas van den Berg, Entwickler von Cloud Gardens. "Es hat uns während der Entwicklung extrem motiviert jede Woche die neuen Kreationen unserer Spieler zu entdecken. Wir können es kaum erwarten zu sehen, welche Welten Xbox-Spieler bauen werden und wie Steam-Spieler, die neuen Gegenstände aus dem Update nutzen werden."Letztes aktuelles Video: Release Date Announcement