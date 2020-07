Private Division: Arbeitet mit Moon Studios, League of Geeks und Roll7 an neuen Projekten

Private Division, ein Publishing-Label von Take-Two Interactive, hat Publishing-Vereinbarungen mit Moon Studios ( Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps ), League of Geeks ( Armello ) und Roll7 ( OlliOlli Laser League ) getroffen. Bei den Moon Studios entsteht ein neues Action-Rollenspiel. League of Geeks arbeitet an einer neuen Marke. Roll7 will die Spieler "in einen Flow versetzen". Alle drei Titel befinden sich aktuell in einem frühen Entwicklungsstadium und haben noch keine festen Veröffentlichungstermine. Sie werden nicht vor dem Geschäftsjahr 2022 (bis März 2022) von Take-Two erwartet. Konkretere Angaben zu den sich in Entwicklung befindlichen Spielen wurden nicht gemacht."Unsere Partnerschaften mit Moon Studios, League of Geeks und Roll7 sorgen für eine erneute Bereicherung des Private Division-Portfolios mit noch mehr führenden Kreativen der Spieleindustrie", sagt Michael Worosz, Executive Vice President und Headvon Private Division. "Wir sind begeistert davon, Seite an Seite mit diesen erfahrenen Entwicklern zu arbeiten und ihnen die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, um ihre kreativen Visionen auf die nächsthöhere Stufe zu bringen.""Die Entwicklung der Ori-Reihe im vergangenen Jahrzehnt war eine fantastische Erfahrung für unser Team, und wir sind begeistert davon, dass wir mit einem neuen Action-RPG unsere Ziele nun noch höher stecken", so die Gründer der Moon Studios Thomas Mahler und Gennadiy Korol. "Unseren Erfolg schreiben wir dem bei den Moon Studios üblichen 'iterativen Veredelungsprozess' zu, und wir werden diesen Entwicklungsstil weiterverfolgen, um ein neues Spiel zu schaffen, das alles übertrifft, was wir bislang gemacht haben.""Für uns ist es ebenso wichtig, Spiele mit Herz zu machen, die eine passionierte Spieler-Community um sich scharen und erweitern können, wie Titel zu entwickeln, die kritische, kulturelle und kommerzielle Erfolge feiern", sagt Blake Mizza, Mitgründer und Director bei League of Geeks. "Diese Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, unser Studio parallel zu unseren Ambitionen auszubauen, um etwas zu erschaffen, das über alles hinausgeht, was wir bislang entwickelt haben.""Unsere Titel treffen den Geschmack vieler Spieler, weil wir nach einem supersoliden Spielgefühl streben, nach hochpräzisem Gameplay und einfachen, aber hervorragend zu meisternden Mechaniken", sagt John Ribbins, Chief Creative Officer von Roll7. "Wir freuen uns wirklich sehr auf unsere Zusammenarbeit mit Private Division an unserem nächsten Titel und können es gar nicht erwarten, dass ihn die Spieler in ihre Hände bekommen. Wir legen in puncto Kreativität und Ambitionen die Messlatte diesmal noch höher, um dieses nächste Projekt zu unserem bislang besten Titel zu machen."Private Division hat bei Kerbal Space Program: Enhanced Edition auf Konsolen, Ancestors: The Humankind Odyssey, The Outer Worlds und Disintegration als Publisher fungiert. Auch Kerbal Space Program 2 steht für 2021 auf dem Programm.