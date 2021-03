Synergia: Konsolen-Umsetzungen datiert

Während man auf dem PC bereits seit Ende Juli 2020 in den Cyberpunk-Krimi eintauchen durfte, hat auf den Konsolen das Warten auf die Umsetzung bald ein Ende: Wie Radi Art und Top Hat Studios bekannt geben, erscheint die Visual Novel im Cyberpunk-Szenario am 18. März für PS4 zum Preis von knapp 15 Euro.Obwohl die Pressemitteilung die Switch-Version mit keinem Wort erwähnt, erscheint das Spiel am gleichen Tag auch im Nintendo eShop . Dort gibt es aktuell bis zum 31. März außerdem einen Rabatt von 20 Prozent.Die Macher beschreiben Synergia ( ab 8,99€ bei kaufen ) als Sci-Fi-Thriller, in dem Liebe das ultimative Verbrechen sei. Im Spiel kämpft Polizistin Cila gegen den Technologie-Riesen Velta Labs, der es auf Cilas ungewöhnlich einfühlsamen Androiden M.A.R.A. abgesehen hat. Es werden nahezu 100 Grafiken, mehr als 20 Charaktere und verschiedene Spielenden versprochen. Die Spielzeit soll zwischen sechs und neun Stunden betragen. Mehr dazu auf der offiziellen Website.

Letztes aktuelles Video: Trailer