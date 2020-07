Fight Crab: Kämpfende Krebse auf PC und Switch

Screenshot - Fight Crab (PC) Screenshot - Fight Crab (PC) Screenshot - Fight Crab (PC) Screenshot - Fight Crab (PC) Screenshot - Fight Crab (PC) Screenshot - Fight Crab (PC)

Am 29. Juli 2020 haben Calappa Games, Nussoft und Playism die Krebs-Kampfaction Fight Crab für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 5. August ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,79 Euro). Auf itch.io werden mindestens 19,99 Dollar fällig. Eine Umsetzung für Nintendo Switch via Mastiff soll folgen. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 96 Prozent von 61 Reviews positiv).Die Macher versprechen 23 Krebsarten, die sich mit 48 Waffen in elf einzigartigen Kampfarenen messen können. Neben einer auch kooperativ spielbaren Kampagne mit über 40 Kämpfen sind auch Trainings- und Mehrspielermodi an Bord, in denen man sowohl lokal als auch online Duelle und Teamkämpfe veranstalten kann. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC