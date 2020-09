Fight Crab: Die Krebskämpfe haben sich auf Switch ausgeweitet

Am 15. September 2020 haben Calappa Games, Nussoft und Mastiff die bereits im Juli für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Krebs-Kampfaction Fight Crab auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 19,99 Euro.Die Macher versprechen 23 Krebsarten, die sich mit 48 Waffen in elf einzigartigen Kampfarenen messen können. Neben einer auch kooperativ spielbaren Kampagne mit über 40 Kämpfen sind auch Trainings- und Mehrspielermodi an Bord, in denen man sowohl lokal als auch online Duelle und Teamkämpfe veranstalten kann. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch