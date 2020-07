Windfolk: PS4-exklusiver Third-Person-Shooter im Anflug

Screenshot - Windfolk (PS4) Screenshot - Windfolk (PS4) Screenshot - Windfolk (PS4) Screenshot - Windfolk (PS4) Screenshot - Windfolk (PS4) Screenshot - Windfolk (PS4) Screenshot - Windfolk (PS4) Screenshot - Windfolk (PS4) Screenshot - Windfolk (PS4)

Die spanischen Entwickler Fractall Fall werkeln derzeit am Third-Person-Shooter Windfolk , der 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen soll. Der Titel entstand im Rahmen von PlayStation Talents , wo er die Auszeichnung "Best Use of PlayStation Platforms" erhalten habe.Windfolk entführt in die Fantasywelt Eurian, wo seit Langem ein Krieg um wertvolle Ressourcen tobt, welche die dortigen Landmassen schweben lassen. Als geschundener Widerstandskämpfer Esen, will man den Konflikt mit allen Mitteln beenden, weshalb man mit Jetpack und Waffen bepackt in die Schlacht zieht.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer