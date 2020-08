Beyond Good & Evil (Film): Netflix verfilmt das Spiel als Mischung aus Live-Action und Animationsfilm

☠️☠️☠️ Some good news for Beyond Good & Evil fans ☠️☠️☠️



Netflix hat eine Verfilmung von Beyond Good & Evil angekündigt. Der Film wird als Mischung aus Live-Action und Animationsfilm beschrieben. Regie wird Rob Letterman führen. Er war u.a. Regisseur von Pokémon Meisterdetektiv Pikachu (2019) und Gänsehaut (2015).Laut Hollywood Reporter wird die Verfilmung auf dem Ubisoft-Spiel aus dem Jahr 2003 basieren ( zum Test ). Die Adaption von Netflix befindet sich in einer frühen Produktionsphase. Aktuell wird nach Drehbuchautoren gesucht, die das grundlegende Spiel adaptieren. Es bleibt abzuwarten, ob der Film noch vor der Veröffentlichung des nächsten Spiels anlaufen wird, um das es in den letzten Monaten verdächtig still geworden ist.